已遭停職的許姓警官涉嫌從就讀警大期間即開始偷拍販售不雅照，賣給色情論壇網站，受害者多達70人，台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴許男與網站經營者陳姓及王姓、朱姓被告共10人。

檢方搜索許的辦公室及住處，查扣7個密錄器，經勘查相關偷拍影像，發現他自2017年至2021年間，除了在泳池偷拍被害女性換衣服、洗澡等私密畫面，還曾花錢性交易，並將性愛過程全部偷拍存檔。

檢方調查發現，許男在警大就學期間，曾在淋浴間裝針孔，偷拍多名同校女學生洗澡畫面，並賣給色情網站牟利10萬元。