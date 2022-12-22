美女主播張齡予上月18日平安生下兒子「小班長」，經常在社群分享育兒日常，21日她憶及二度住院要開刀時，原本對生死很豁達的她，竟在手術麻醉前崩潰大哭，當下腦海裡全是小孩的臉，深怕自己再也醒不過來，更感性直言當媽後，要為小生命堅強活下去。

張齡予21日在臉書透露當媽後的心境改變，她表示終於體會到何謂「為母則強」，她回想起二度進手術房，戴上氧氣罩準備吸麻醉時，感受到前所未有的恐懼而暴哭，深怕自己再也醒不過來，只要一閉眼就會想到孩子的臉，充滿母愛地說：「原來他已經成為我在這世界最牽掛的人」，因此必須為孩子活下去。

張齡予坦言，兒子才來到人世30天，就改變了她過去30年的思維，這才深刻體會到何謂為母則強、養兒方知父母恩，如今她只盼望自己能健康平安，盡量付出所有的愛，陪伴在孩子身邊：「陪他為了面對這個世界的挑戰做好準備，陪他走多遠是多遠，陪他多一天是一天。」

貼文一出，網友們大呼被她的母愛打動，留言寫下：「爲母則強，真的！變成勇敢的媽媽」、「自己的小孩世界第一可愛」、「真的！孩子的誕生，我才知道父母恩」、「當了父母之後就是會很想把自己的全世界都給他，無怨無悔的」。