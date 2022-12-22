由於應屆畢業生陸續找到工作，主計總處今公布11 月失業率為 3.61％，較10月下降 0.03 個百分點，創近10個月新低；隨國內疫情趨緩、服務業就業人數增加，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內失業情況漸趨穩定。

不過，美光今拋出減薪又裁員的震撼消息，特斯拉傳新一波裁員計畫，海力士也大砍資本支出，科技業寒冬將至，看來耶誕新年不好過；陳惠欣坦言，全球景氣下滑，已經讓我國出口表現呈現趨緩，11月工業部門就業人數已減少1千人，未來勞動市場有變化，主計總處會持續觀察。

陳惠欣表示，若按照過往5年的經驗，12月有耶誕節、連續假期等，在節慶消費需求帶動下，就業人數會比11月增加，12月失業率會比11月下降，不過，近期全球景氣降溫，還有國際疫情等因素干擾，失業率是否續降還要再觀察。

主計總處統計顯示，1 至 11 月失業率平均為 3.68％，較上年同期下降 0.30 個百分點；按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 5.16％最高，高級中等(高 中、高職)及研究所程度者分別為 3.23％及 2.84％；按年齡層觀察，20 至 24 歲者 12.07％，多為初次尋職、處職場調適階段，導致失業率較高。