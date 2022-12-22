高雄市小港醫院臨近重工業區及高雄港，扮演搶救工安意外受傷勞工重要角色，為強化職業災害勞工醫療及重建協助，成為職業傷病診治及職災職能復健專責醫院之一，今日進行專責醫院揭牌儀式。從明年元旦開始，在職場上受傷勞工，院方將以一條龍診治服務，協助勞工健康順利返回職場。

勞動部積極推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，並於今日在北中南3地同步進行專責醫院揭牌儀式，南部場則是選定高雄小港醫院，由職安署副署長李柏昌與小港醫院院長郭昭宏皆親自出席。

小港醫院院長郭昭宏說，這次小港醫院成立職業傷病診治整合服務中心，讓因職災受傷的勞工，從職傷進入醫院到復原重返岡位上，從主動出擊，發現疑似個案後安排進一步訪視，協助通報和勞保申請；再來是多元轉介，透過專業醫療人員、到各公私立機關等，評估個案需求並持續溝通連繫；另外包含門診就醫到完善管理，讓職災個案接受一連串、連續性的專業服務。

《勞工職業災害保險及保護法》於今年5月1日正式施行，該法針對職業傷病相關之醫療及復健服務訂有認可機制，由醫療或復健機構提出申請，經法定程序認可後，即成為職業傷病診治專責醫院或職災職能復健專責醫院。從明年1月1日起，全國共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院，為職業災害勞工提供高品質的醫療及重建服務。