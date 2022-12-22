台灣急難救護協會理事長陳在斌近日在臉書發文說，新竹一名39歲單親媽媽平時打零工照顧11歲兒子，最近因突然吐血過世，姑姑是小弟唯一的親人，此文一出有許多網友捐款。對此，一名的網友表示，他在郵局遇到男孩姑姑跟陳在斌要提大量現金，理由竟是買墓地。亡者女兒說，他們家不是單親，爸爸還在，姑姑不是唯一的親人。

陳在斌指出，媽媽的家庭生活清寒，有一個小四的兒子，「平時打零時工為生，工作不穩定為了照顧兒子生計，收入僅飽足勉強過活，生前沒有留下多餘積蓄，日前突然不幸因腸胃大出血 吐血，送醫急救無效在醫院而離世，獨留一子往生沒有能力處理自己後事，還好有姑姑協助往生者後事。」他在標記中寫下，小弟在靈堂哭泣，叫媽媽趕快起來。陳在斌表示，16日募款已結案，家屬說金額非常夠了，扣掉喪葬和守靈費用，剩下的捐款會給弟弟。

亡者女兒在臉書留言表示，儘管媽媽驟逝，但弟弟不是獨留，因為他還有哥哥姊姊、爸爸和外公外婆，「他唯一的親人不是只有姑姑，弟弟也還有『爸爸』並不是單親媽，雖然經濟上家裡是真的貧窮」。（翻攝自臉書）

一名在郵局工作的網友在PTT發文說，「我並不清楚這家庭的實際經濟狀況，但PO出募款的資訊的人非常有問題，上週在郵局遇到自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長，要從該姑姑帳號轉出跟提領大筆現金。（翻攝自PTT）

亡者女兒在臉書留言表示，儘管媽媽驟逝，但弟弟不是獨留，因為他還有哥哥姊姊、爸爸和外公外婆，「他唯一的親人不是只有姑姑，弟弟也還有『爸爸』並不是單親媽，雖然經濟上家裡是真的貧窮」，她還希望想幫助弟弟的大家，能清楚家中的狀況。

對此，一名在郵局工作的網友在PTT發文說，「我並不清楚這家庭的實際經濟狀況，但PO出募款的資訊的人非常有問題，上週在郵局遇到自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長，要從該姑姑帳號轉出跟提領大筆現金，因為金額非常大，行員照規定要詢問目的，理事長說的理由是買墓地（蛤？），當下問這位理事長是誰也不肯說，行員跟主管覺得非常奇怪就報警，但在警察來之前這位理事長就跑，警察就詢問了一下說是不是這個人」，他很懷疑捐款是否會用到小弟身上，「姑姑有沒有問題不清楚，但募款匯到姑姑帳號也是蠻奇怪的。」

據了解，陳在斌常在網路上發文，主動幫弱勢家庭辦喪事，卻也引發爭議。2019年5月一位單親父過世，14歲兒子沒錢幫父親辦喪事，陳在斌跑到亡者靈堂開直播募款，之後引發善款短少的問題。當時他說，「已接受警方調查，捐款所得，除了用於死者喪葬費外，還協助其兒子處理法拍屋。」對此，社會局卻說，死者兒子沒有法拍屋。