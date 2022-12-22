鼓勵長輩及身障朋友使用無現金交易，北市10月3日至12月31日期間，推出敬老及愛心卡儲值金660元，截止至12月1日統計，敬老卡約37.6萬人、愛心卡約6.1萬人已領取，領取比例近8成。社會局長周榆修表示，活動將於12月底結束，尚未領取的民眾可盡快去嗶卡儲值。

社會局長周榆修表示，長輩、身障朋友踴躍參與，於兌領儲值金後進消費，活動將於12月底結束，提醒尚未領取的民眾儘快至四大超商、美聯社及台北101購物中心 B1服務臺，告知店員領取本市敬老愛心儲值金660，並嗶卡儲值。

社會局說明，敬老愛心儲值金領取資格為持有12月31日前北市核發有效的敬老卡、愛心卡，逼卡時間至12月31日止，在全台7-11、全家、萊爾富、OK超商、美廉社櫃檯及台北101購物中心 B1服務臺都可使用，符合資格但尚未辦理敬老卡、愛心卡者，請至本市任一區公所辦卡。