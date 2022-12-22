張姓男子今年8月在賴姓女子住處大門口的鐵門上，張貼「偷客兄沒有好下場」字條，台北地方法院審理後認為，張恣意在來往鄰居均可閱覽之處張貼字條，嚴重貶損賴的名譽，依公然侮辱罪判罰金9000元，可易服勞役。可上訴。

今年8月12日中午，張男在新北市新店區賴住處的鐵門前，張貼字條辱罵居住其內之賴女，賴向警方報案後，警方將張男逮獲，他接受檢方偵訊時坦承不諱，表示有意與賴女和解，但賴女不願接受。