新北市復興商工年度盛事—元旦展系列活動即將於12月23、24日熱鬧登場。（校方提供）

新北市復興商工年度盛事—元旦展系列活動即將於12月23、24日熱鬧登場。（校方提供）

新北市復興商工年度盛事—元旦展系列活動即將於12月23、24日熱鬧登場。（校方提供）

新北市復興商工年度盛事—元旦展系列活動即將於12月23、24日熱鬧登場。（校方提供）

新北市復興商工年度盛事—元旦展系列活動即將於12月23、24日熱鬧登場，今年以「新•視力 放肆我們的想像力」為題，學子們在天馬行空的創發與精豔絕倫的巧思技藝中展現「真、善、美、新」的翻新美學，邀民眾一起共襄盛舉。

復興商工表示，在這設計美學與創意不斷的新時代，除了要「標新立異」、「革新美學」之外，更要從新時代裡的年輕人世界觀，將年輕學子眼光與視野引領擴放到全世界，希望能扭轉觀念、改變時代、開拓新視野。

後疫情時代揮別暗黑的季節，迎來光明的時代，世上所有事物都須用全新的角度看待，也應以全新的視野面對，積極地用充盈的設計力企圖重新翻構、重新闡釋這個充滿肆意想像力與豐富聯想力的設計創新的新視野。

校長陳效宗表示，因應時代的趨勢潮流，學校教學不斷以新繪畫觀點及數位科技培育新穎人才。2023年復興商工以「SDGs聯合國永續發展目標」、「後疫情時代社會關懷」為主要核心內容，思考未來社會的生活需求及美學發展，更新設計對人類服務的概念。以「美學素養導向」、「繪畫能力深究」、「大數據整合」、「動畫多媒體」邁向元宇宙的新紀元。

今年榮獲全國學生美展版畫類首獎的術三孝班黃娣容同學的作品「貓跳台」，以凹版印製方式的版畫作品，表現貓咪玩樂兼運動的器具「貓跳台」，貓咪喜歡高高在上的感覺、喜歡俯視人類、唯我獨尊，一大面的牆壁上頭有許多不同形狀大小的貓跳台，使貓咪有多重選擇。牆壁上的磁磚，跟跳台的花紋，給人一種視覺上的趣味性，作品上的白線，就如毛線一樣，使貓咪愛捉弄，玩弄一般不受控的想摸它，對所有東西都好奇，不時的小玩一下子。

廣三真影片製作組「明日微光」講述父母和子女都沒有互相了解和關心，反映親子之間溝通上的問題，家長忙著工作忽略孩子，讓孩子孤獨變得不知如何表達愛。相對孩子也不了解父母的想法及承擔的壓力因而產生莫大隔閡，因此希望透過影片讓大家重新反思家庭與親子間的問題，讓每個家庭減少溝通上的衝突。

美術科專題創作「目民而來」透過故事來呈現青少年睡眠的狀況和助眠的方法，進而了解睡眠的重要性，來探討關於睡眠在青少年時期的影響，針對嗜睡及失眠的原因做主軸，以都市傳說為出發點做故事延伸發展出詼諧有趣的繪本形式，告訴大家睡眠的問題和能夠解決的方法，讓如此沈重的話題多了一份療癒，始得視覺、聽覺、嗅覺甚至心靈上都讓觀賞者沈靜在治癒天堂中。

「新.視力」是這次展出的主要思維，元宇宙創新世界的想像空間，虛擬的國度、3D立體構成、VR虛擬實境、遊戲的虛擬時空，在在顯示了這個超越與變化的世紀為設計與美學再次的新陳代謝。讓我們看看這些八年級生如何打造屬於他們的藝術天地，如何推陳出新，超越宇宙的新時空，放肆他們的想像力。

復興商工元旦展活動

展出時間： 111年12月23日，8：00-21：00

111年12月24日，8：00-12：00

展出地點：復興商工校內(新北市永和區秀朗路一段201號)

洽詢電話：(02)-2926-2121

學校網址： http：／／www.fhvs.ntpc.edu.tw

交通：捷運橘線永安市場站，走路約10-15分鐘可達