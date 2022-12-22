12月25日將舉行各縣市正副議投票，由於高雄市這屆議員藍綠席次相當接近，台南市也傳出禮讓副議長席位拉攏國民黨合作的聲音，為落實一致性投票，民進黨中評會主委賴瑞隆本周日上午10點，將前往台南市議會民進黨黨團，中評委管碧玲則前往高雄市議會民進黨黨團，確保黨籍議員票票入匭。

為防止跑票，賴瑞隆強調，各縣市議長、副議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

根據《民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》第六條規定，明定黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。

賴瑞隆強調，民進黨面對選舉結果持續檢討反省，黨員同志更應團結一致，推動改革。他將於本週日（12月25日）上午10點前往台南市議會民進黨黨團，管碧玲中評委則前往高雄市議會民進黨黨團，確保民進黨黨籍議員一致性投票，若有跑票或違紀者，中評會將會處以最嚴厲的黨紀處分。賴瑞隆再次提醒民進黨從政同志恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心。