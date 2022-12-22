由日本外務省（外交部）主辦的第16屆日本國際漫畫獎，21日公布獲獎名單，台灣漫畫家星期一回收日與編劇陳巧蓉的作品《貓與海的彼端》勇奪第二大獎項優秀獎（銀獎），賴凱創作的《正義》及葉羽桐《貓劍客》亦獲入賞獎（銅獎）。台灣漫畫家連續3年榮獲日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎）以上的佳績，文化部長李永得也特別向獲獎的漫畫家們表達恭喜之意。

除三位創作者獲得日本國際漫畫獎肯定，高妍今年在日本出版的《綠之歌-收集群風-》入選業界指標《這本漫畫真厲害！》男性篇第9名及《THE BEST MANGA 2023 必看漫畫！》第2名。

日本國際漫畫獎由日本外務省主辦，目的為向世界推廣漫畫文化，並表揚透過漫畫推動國際文化交流的漫畫家。今年邁入第16屆，計有77個國家503件作品報名參賽，為歷年來報名件數最多的一屆。其中，報名件數最多的是台灣，計有83件作品報名。本屆共選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名共15件作品，頒獎典禮預定於明年3月舉辦。