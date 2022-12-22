加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)16歲時因歌曲《Baby》在網上爆紅，英俊的外型和好歌喉立刻讓全球少女們瘋狂，更因此獲得唱片公司賞識出道，不過似乎因為年少成名，小賈斯汀有一段時間爭議不斷，傳出找應召女郎、偷竊、吸毒等行為，直到近年結婚後才逐漸好轉，不過最近小賈斯汀又因肖像權一事暴走，怒罵服裝公司H&M。

小賈斯汀除了創作歌曲，他的穿搭也成為粉絲效仿的範本，他2019年創立個人的時尚品牌「Drew House」，率性品牌風格一開賣就被掃光，過去他也曾和其他時尚品牌合作，2016年他與品牌H&M曾推出聯名商品，2020年他與H&M再度合作，更親自操刀設計衣服圖案，雙方合作已有一段時間，近期H&M再度推出小賈斯汀的系列商品，將他的個人頭像印在衣服、包包等商品上，本以為是三度合作，沒想到小賈斯汀為此連發兩條Instagram限時動態，控訴雙方並非合作關係。

小賈斯汀日前在社群平台開罵H&M。（圖／小賈斯汀Instagram）

小賈斯汀憤怒表示：「我沒有同意H&M上架的任何一個產品系列，全部都沒有我的同意與批准，如果我是你，我絕不會買」、「H&M上架關於我的系列都是垃圾，我沒有同意、不要買。」小賈斯汀發布後，根據CNN報導，H&M方反駁：「與其他所有獲得允許的產品及合作夥伴一樣，我們也遵循著同樣的批准規範進行這次系列。」21日H&M對外表示，出於尊重已從商店和網站下架小賈斯汀系列商品，雙方作法讓外界霧裡看花。