證交所今（22）日公布11月全體證券商稅後淨利54.65億元，較上月成長63.41億元，即由虧轉盈，累計前11月稅後淨利347.21億元，較去年同期仍然衰退635.12億元、年減64.65％。

證交所指出，11月大盤總成交值約4.953兆元，較10月增加28.28％，使證券商經紀手續費收入增加；11月自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益月增加32.76億元。

另外，11月因台股強彈近2,000點，承銷之證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益月增加8.89億元；整體而言，11月全體證券商稅後淨利54.65億元，較10月成長63.41億元。

累計今年前11月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.64％；另今年截至11月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退278.71億元、年減104.66％；承銷業務淨利益也較去年同期衰退28.46億元、年減51.3％，全體證券商稅後淨利347.21億元，較去年同期衰退635.12億元、年減64.65％。