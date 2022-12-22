大陸冷氣團南下，帶來強勁東北季風推升再生能源發電，台電表示，22日中午太陽及風力瞬時發電量合計達610.8萬瓩，占當下整體負載達到約23.5％，包括太陽光電514.5萬瓩，風力96.3萬瓩。除了為系統挹注可靠綠色電力，並透過快速起停的燃氣機組互補，為原本秋冬燃煤機組降載下，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。

台電指出，再生能源近年成長顯著，截至今年10月底，全國風力發電裝置容量達到140.2萬瓩，相較2016年的68.2萬瓩成長超過1倍；全國太陽光電發電裝置容量達到915.7萬瓩，相較2016年的124.5萬瓩，增加超過7倍。

台電表示，因應再生能源間歇性發電的特性，台電透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，亦將持續發展儲能設備及再生能源發電量預測技術，協助調度人員規劃多元策略以維持系統穩定。