廟塚合一的雲林縣北港鎮義民廟，其義民與義犬塚、義犬將軍石雕極具特色，並保有數十件歷史文物，廟方今年提報墓碑、香位牌等5件文物申請登錄為一般古物，22日通過雲林縣政府審核，將提報中央文化部後正式公告，藉由古物的保存與介紹，宣揚保衛鄉土的台灣義民文化。

北港義民廟內有4座墓塚，包括3座義民塚與1座義犬塚，是少數廟塚合一的廟宇，義民文化源於清朝期間百姓組義民團抵抗賊寇，義民不幸罹難，後人建廟供奉，有如民間版忠烈祠。廟方為完整記錄義民文化，將數十件歷史文物交由學術單位進行古物鑑定，希望透過無形文化資產的審核，更全面性的記錄台灣歷史演變。

義民廟主委蔡信捧表示，今年廟方向雲林縣政府提報5件文物列為一般古物，包括官服義民爺公神尊、同治5年款義民香位牌、旌義眾魂同塋碑、德化窯青花三柱足爐、東溪窯三足爐，經文化部與縣府多次共同訪查研議，22日通過審核，將由文化部擇日正式公告，並登錄在國家文化資產網。

廟方榮譽常務委員吳國興說，戴潮春、朱一貴、林爽文事件，合稱清朝台灣3大民變，當時局勢混亂，盜賊橫行，各地因此組成義民團保衛鄉里，北港義民廟供奉林爽文事件108名義民與1頭義犬，以及戴潮春事件36名義民，每年舉辦「笨港義民文化季」系列活動，紀念2段義民守護家園的歷史。

吳國興指出，目前雲林縣共有43件一般古物，其中北港鎮就占了21件，加上義民廟的5件後，北港鎮的一般古物已逾全縣一半，未來將計畫與北港朝天宮、集雅軒與金聲順等藝陣，共同籌辦北港古物展，藉由古物的歷史故事，讓大家更深入了解北港鎮的歷史文化。