高雄壽山動物園歷經500多天整建，近日甫開園試營運，未料有網友直呼大失所望，甚至狠酸「9成動物都是老面孔，而且又老又殘」。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園歷經500多天整建，近日甫開園試營運，未料有網友直呼大失所望，甚至狠酸「9成動物都是老面孔，而且又老又殘」。對此，高市觀光局今（22）日回應，近年協助收容民間照養不佳動物，大多動物已年老，在其生命最後旅程，提供更寬廣戶外空間來活動，同時給予醫療照顧。

「壽山動物園好像重新裝潢的動物養老院！」網友直批，這次改建似乎著重在「人」會到的公共空間，新增天橋可多角度觀看動物，但大部分動物欄舍都還是舊的，愈看愈心生疑惑。

網友指出，雖然好像有新增一些動物如水豚，但「幾乎9成動物都還是老面孔，而且又老又殘，其中看到公獅瞎了一隻眼，真的令人鼻酸」，還指原本園內的長頸鹿過世10幾年後，也沒補新的長頸鹿。

對此，高市觀光局澄清，高齡20歲非洲獅二哥，在今年8月因眼疾造成角膜水腫及眼內出血，隨即安排麻醉檢查，園區獸醫與屏科大獸醫系鍾承澍老師團隊合作進行眼球摘除，讓其眼疾獲改善並降低疼痛，術後第3天，已恢復往常進食量，經2周續觀察術後恢復狀況良好，且可在戶外活動與母獅互動良好。

觀光局補充，12歲非洲獅小辛雖然患有腎臟病，體態無法與壯年時相比，但在保育員的悉心照護下小辛目前食慾、精神及行動皆正常。

觀光局強調，近年來協助林務局等單位收容民間照養不佳的動物，包括孟加拉虎、馬來熊、長臂猿等，大多動物已年老，先前照養環境相對惡劣，園方盼讓牠們在生命最後一段旅程，享有更寬廣的戶外空間來活動，醫療上也能給予照顧。

觀光局表示，動物園除休閒娛樂外，更是肩負生命教育意義的場域，每個動物跟人一樣都會有生老病死，而動物園在照顧與醫療動物時所累積的珍貴醫療經驗，更可提昇動物園在野生動物的飼養管理與醫療水平。