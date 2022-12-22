新北市教育局22、23日以虛實整合方式辦理學習共同體跨縣市市級公開課，今日在莊敬工家實體進行戲劇、舞蹈、英文、農科、餐飲及美容等6堂公開課，是首次高職市級公開課，展現新北的優質技職教育；另外邀請到睽違3年的日本佐藤學教授專題講座，交流親師生共學及學教翻轉的創新教學經驗。

本次活動採事先徵選跨縣市公開課影片，以影片方式進行台北市、苗栗縣及新竹縣學共夥伴的觀議課，並於教育局YouTube頻道直播。

莊敬工家戲劇課公開授課。（新北市教育局提供）

教育局表示，新北市以「為幸福而教」做為跨越學共十年的重要目標，學習共同體從理念倡導進入精緻化的深化實踐，以學生為中心，成為協同探究者，讓數位工具成為課堂上自然的存在，正好呼應日本學共大師佐藤學教授專題講座內容。

佐藤學教授提到，21世紀的學習是以「探究」和「協同」為中心的學習，新北市在這10年來一直是台灣的學校改革、課堂改革和學習改革的中心，衷心地期待新北市能夠帶動全國的改革新氣象。

議課主持人莊敬工家老師陳學淵表示，佐藤學教授強調「真正的學習」就是「回歸學科本質的學習」，而科學相關領域的本質就是探究的學習。在共同備課的過程中，除了聚焦在學習目標之外，我們更需關注於如何引導學生多元的思考，期許設計出能使每位學生從頭至尾熱衷於探究學習的課程。

教育局長張明文表示，新北市連續5年蟬聯教育部技術及職業教育優等獎，莊敬工家進行的公開課，展現新北技職教育持續落實適性教育，為國家培育專業人才的成果。期待藉由每學期辦理學習共同體市級公開課，透過國內外專家指導說觀議課，協助學共夥伴進行深度學習，讓親師生共學及生生共學持續的在教育場域裡發生，期許新北學共人持續發揮學教翻轉的影響力，帶領學共夥伴邁向新北學共2.0。