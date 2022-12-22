隨著國人漸漸與疫情共存，為提供安心的住宿體驗與用餐環境，「國泰飯店觀光事業」旗下全台和逸飯店、慕軒飯店，將以『安心質旅 ‧ 舒心漫遊Care Your Stay』啟動全新服務宣言，除落實原有的高規格清潔安全標準，更提升數位服務體驗，導入微定位應用裝置，讓旅客即時掌握飯店資訊及體驗各樣的互動與服務。未來國泰飯店觀光事業亦將持續優化數位面向，導入科技相關的智能服務，打造嶄新住宿體驗與低接觸服務，提供安心舒適的旅宿空間與新樣貌。

國泰飯店觀光事業秉持顧客至上的精神，不僅在環境清消、食品安全、房務整理等加強衛生作業的方式，把關第一線服務人員的健康，徹底落實清潔消毒與防止病毒等高標準的清潔安全規範。旗下全台和逸飯店、慕軒飯店皆取得衛生認證標章。因應後疫情時代的來臨，旅宿業高規格的清潔應已是基本標準，為提供旅客新的服務樣貌，將以『安心質旅 ‧ 舒心漫遊Care Your Stay』為疫後新生活服務宣言，承諾持續以潔淨無憂的清潔高標準服務客戶。

鑑於大環境改變，消費者對數位化的需求提升，國泰飯店觀光事業強化數位力，提高數位服務功能，藉由結合數位科技與行銷工具的整合，期待以MarTech行銷深化會員溝通，並幫助旗下品牌成長。第一階段先導入微定位應用裝置，旅客抵達全台和逸飯店、慕軒飯店時，可透過手機進行互動，接收到飯店最新優惠與活動訊息，與收到會員專屬禮遇。

國泰飯店觀光事業品牌營運副總張惠美表示：「我們期待透過數位新工具，掌握旅客的需求與喜好，提供顧客更客製化、更貼切的旅遊體驗，創造新的飯店服務樣貌。」例如，防疫期間成功發揮「零接觸服務」的機器人「COZZI將」是國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台北民生館、桃園館的人氣管家，一通電話就可將旅客所需的餐點、用品送至客房，提供給喜歡低接觸的客人創新與樂趣的服務經驗。未來，機器人管家亦將擴增服務據點。國泰飯店觀光事業任何環節都希望傳遞給旅客最暖心合意的旅居文化，高質感的靜心之處。