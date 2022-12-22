台北市力行國小發生營養午餐業者「上將公司」誤讓2名學生喝到過期湯品，目前被校方要求停止供餐2周，事發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟22日透過臉書發文指出，文山區4校營養午餐供應聯盟將啟動全面普查，調查4校家長對於營養午餐的看法，呼籲家長表達更換廠商。力行國小說明，調查結果會成為是否解約廠商的重要參考資料。

力行國小營養午餐廠商未於上周確實回收班級湯品，工作人員19日誤將裝有過期湯品的回收桶送到1年級班上，導致有2名學童把餿水喝下肚，事後校方隨即要求業者暫停供餐2周，暫改由協力廠商供餐。

劉冠吟曾不滿校方懲處，透過臉書批評校方祭出2.6萬元罰款不痛不養，應立即更換廠商，更直言「不然這樣好了，錢我來出！餿水你喝喝看」。今再度在臉書發文指出，文山區4校營養午餐供應聯盟將啟動全面普查，希望家長在普查之前好好思考換掉廠商的利弊、與同校家長討論，並與其他學區家長交流，在普查中提出更好的配套措施，幫助學校用餐更健康、更安全。

力行國小說明，本校在學期末之前都會發放營養午餐調查問卷，了解孩子們的用餐狀況以及家長對營養午餐的期待，由於上周發生重大食安事件，此次問卷結果會成為更換廠商與否的重要參考依據。

力行國小指出，調查問卷會在1月初發出，將花費8至10天作業時間進行資料分析與彙整，寒假前調查完成。由於各校委員會依結果召開會議討論調查結果，再決定何時討論是否更換廠商，時間表尚未定。