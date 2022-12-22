桃園市教育局每年補助學生辦理健康檢查，今年斥資2836萬幫257所國中小學生進行健康檢查。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

替學生把關健康，桃園市教育局每年補助學生辦理健康檢查，今年斥資2836萬幫257所國中小學生進行健康檢查，數據發現，國中、小學生的肥胖比例皆略有攀升，研判是疫情期間學生因缺乏運動使得肥胖比例升高，不過在口腔疾病與齲齒率部分都較去年低，顯示近年推動餐後潔牙及使用漱口水等衛生保健政策有發揮成效。

教育局表示，以今年學生健檢數據與去年相較，發現國小肥胖比例從13.10％略為攀升至14.25％，國中生也從16.70％略升至17.78％，顯見學生營養比例不均衡，且疫情期間缺少適當運動，造成學生肥胖比例升高。此外近年來學生身高有逐年長高的趨勢，各年齡階段學生較往年平均長高約0.1至0.2公分。

教育局指出，針對國中小學生肥胖率升高，學校若有多名學生體位過重者，會自行評估成立減重班，協助學生加強飲食控制與運動，目前全市有4所學校成立減重班，分別為瑞原國中、后厝國小、瑞塘國小及高義國小。體育署有推行「SH150方案」，學生在校上課時，除體育課時數外，每日參與體育活動的時間每周應達150分鐘以上，教師會在課間、空白課、課後等時間督促學生加強運動。

此外，在口腔疾病與齲齒率方面，國小生較去年降低約2％，國中生齲齒率也呈緩降趨勢，教育局說，先前疫情期間大家較不敢到洗手台長時間刷牙，為此提倡在座位上使用漱口水，學生健檢數據顯示齲齒率降低，餐後潔牙政策有發揮成效。

教育局補充，學生健檢檢查項目包括身體診察、尿液、寄生蟲及心電圖等10多項檢查，目的在於早期發現學生體格缺陷或疾病，辦理轉介複查及必要的矯治，檢查的結果與數據則會作為健康教學、學校發展健康促進議題的依據，為了照護學子健康成長，每年將持續補助推動高國中小學生健康檢查。