民進黨中常委陳茂松昨在中執會上指控，黨內立委王美惠嘉義市服務處無給職服務處主任徐文志挺對手黃敏惠，雖徐文志昨已宣布退出民進黨，今網內互打戰火仍持續延燒，事主民進黨嘉義市長候選人李俊俋在臉書貼文，表示感謝大家對嘉義市的關心，嘉義市的紛紛擾擾也可以適可而止了。

李俊俋貼文表示，如同他在1218開票當天所說，所有責任由他一個人承擔，他也持續在深思、反省和檢討中，選舉過程中所有人的協助，他都深深感激在心，也再度致上感謝！

李俊俋說，該是讓嘉義市靜下來的時候，這片我們深愛的土地，讓它能繼續成長、茁壯和進步！民進黨做為執政黨，有責任維持國家的安定與進步，在1126跌倒後，我們沒有悲觀喪志的權利，只有更加團結一致往前行。

李俊俋喊話，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、代理主席陳其邁、總召柯建銘，辛苦了。「最偉大的成就，並非永遠立於不敗之地，而是跌倒後再爬起來」與大家共勉！