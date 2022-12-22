一名網友日前在斗六火車站附近撿到手機，送到派出所後在臉書地方社團發文尋找失主，沒想到手機畫面曝光，竟跳出一個LINE群組「高級淫蕩團」的對話，群組成員說「你們晚餐都吃啥」，意外引起網友們紛紛歪樓喊「這太下流了，求加入」、「可以拉我進群組嗎」，也有人笑說「不知道遺失手機的人，敢不敢去領手機」。

一名網友在臉書「斗六人社交圈」發文稱在鎮北與民生路口紅綠燈撿到一隻IPhone手機，發文協尋失主，不過手機照片曝光，網友們見到螢幕的訊息通知卻大歪樓了，因為該訊息是來自名叫「高級淫蕩團」的群組，一名群組內的人傳訊息說「你們晚餐都吃啥」，馬上引起網友們熱烈討論，

一名網友日前在斗六火車站撿到手機，送到派出所後在臉書地方社團發文尋找失主，沒想到手機畫面曝光，竟跳出一個LINE群組「高級淫蕩團」的對話。（翻攝自臉書「斗六人社交圈」）

網友們留言「有沒有認領是其次，大家要的是上車」、「可以拉我進群組嗎」、「我也要入團啦」、「這太下流了，求加入」、「不知道遺失手機的人，敢不敢去領手機」、「這群組內容警察應該非常感興趣」、「請問群組有缺人嗎」、「晚餐吃啥一定是暗號，問要吃什麼國家口味的海」、「應該要附上入團連結」。

據了解，斗六派出所所長表示，在手機遺失文發出約一小時後，當天傍晚6點多左右，一名中年男性已到派出所火速領回手機。