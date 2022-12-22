台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎認為，新冠肺炎未來會逐漸轉為輕症，因此不一定需要每年常態接種。（王家瑜攝）

新冠疫情以來，疫苗成為全民關注焦點，台灣疫苗推動協會（TIVS）今天公布2022年度最具影響力的疫苗十大新聞，高達8個名次都和新冠疫苗相關。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎認為，雖然新冠病毒會不停突變，但體內的T細胞可以辨識它，未來可能逐漸轉為輕症，或許不需要每年常態接種。

「2022年度疫苗十大新聞」由全台上百位醫護人員票選，前三名分別為「兒童該不該打新冠疫苗的爭議」「接種第4劑疫苗是否利大於弊」以及「青少年接種新冠mRNA疫苗可能引起心肌炎」。

指揮中心統計，國內新冠疫苗接種率第1劑94％、第2劑為88.8％，追加劑接種率亦達75％。李秉穎說明，無論是腺病毒、次蛋白或mRNA疫苗，一開始都認為疫苗要打2劑，後來發現抗體衰退很快，而且病毒不斷變異，至少要打3劑；對於風險較高的族群則建議打4劑，對於重症和死亡的保護效果差很多。

打完第3劑要不要繼續打？李秉穎認為「看情形」，根據以色列研究，健康族群打第4劑後，和第3劑相比可以增加39％的保護效果，但對於重症和死亡保護效果沒有增加，如果疫苗政策的目的是要減少重症死亡，健康族群並非第4劑重點對象。

至於第4劑是否需要打次世代疫苗？李秉穎認為，須取決於目的是「預防重症死亡」還是「預防感染」；次世代疫苗可以減少輕症感染，而重症感染主要是取決於體內的T細胞，T細胞不會因為病毒變異而影響效果，因此無論是原始株疫苗或次世代疫苗，預防重症死亡的效果差不多。

外界認為新冠肺炎會流感化，未來要每年打疫苗。但李秉穎認為，新冠肺炎是一種冠狀病毒，會不停突變，但T細胞可以辨識它，不會被「擄獲」，未來會逐漸轉為輕症，因此不一定需要每年常態接種。

台灣疫苗推動協會今天也頒發企業防疫聯盟「防疫尖兵獎」，以表彰21家企業積極鼓勵員工施打疫苗，其中9家獲得金獎，包括合作金庫商業銀行、國瑞汽車股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、台灣IBM公司、鴻海科技集團、東京威力科創股份有限公司、原相科技股份有限公司。