美媒引述美國著名華裔流行病學和公共衛生專家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示，中國嚴厲的防疫封控措施突然鬆綁後，新冠疫情將持續飆升，各家醫院對染疫患者已應接不暇。估計未來3個月內中國將有60%人口─相當於全球10%─將感染新冠病毒，染疫死亡人數有可能高達數百萬人。

據《美國之音》報導，中共官方通報，至20日止大陸全境新增本土確診病例為2656例，新增死亡病例5例，全部死亡病例都在北京。自從新冠疫情3年前在湖北武漢爆發以來，中共官方統計染疫死亡病例至今為5242例。

但是多家外媒指出，北京市被指定接收染疫死亡患者的東郊殯儀館自封控鬆綁以來，每天都接收約200具病歿遺體，大約是平時的6~7倍，工作人員24小時超負荷工作也忙不過來。

世界衛生網絡聯合創始人、現任新英格蘭複雜系統研究所新冠病毒研究特別工作組負責人丁亮博士認為，中共開放疫情管控的目標是「讓能感染者都感染，讓該死亡者都死亡，而且儘早感染，儘早死亡，儘早達到峰值，儘早恢復生產」。

報導說，包括北京在內的中國各大城市都迅速增加病床和發熱門診，僅北京一地，發熱門診從解封前的94家迅速增加到1263家，其中2級以上303家，社區衛生服務機構960家。

中共過去3年執行清零政策，將感染以及染疫死亡人數壓至最低，但是極端的封控措施嚴重衝擊社會民生與經濟活動，為此12月初在各地抗議壓力下突然撤除封控措施，不僅造成民眾混亂與困惑，疫情也爆炸性地擴散。許多人都擔心病例飆升會擠垮醫療衛生系統，死亡人數也會快速增加。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）在接受《路透》採訪時表示，每一場新流行病的高峰都會帶來新變異株的風險，疫情爆發越嚴重，這種風險就越高。但是，未來不實施封控並承受封控的經濟和政治傷害，它就必須經歷新冠的大爆發。

中國疾控中心病毒所所長許文波在記者會上坦承，BQ.1和XBB是Omicron新的變異分支，而且已經傳入中國。新毒株傳播力和免疫逃逸能力增加，但其致病力和Omicron沒有明顯區別，重症率和死亡率亦沒有增加。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強也在記者會上表示，目前Omicron毒株感染以後導致死亡的主要原因還是基礎病。由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡，歸類為新冠病毒感染導致的死亡。而因其他疾病、基礎病導致的死亡，就不把它歸類為新冠導致的死亡。