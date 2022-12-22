大陸頂流女星楊冪因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰。楊冪與男星劉愷威有過一段婚姻，前夫近期甜蜜放閃新歡，但她心情似乎不受影響，穿上低胸禮服展現傲人身材，網友讚嘆「冪姊辣到不行」。

楊冪工作室昨（21日）晚間釋出一系列她最新代言形象照，照片中她頂著爛漫長捲髮，身穿平口低胸白色短禮服，合身剪裁將她自我管理嚴格的曲線展露無疑；其中幾張照片楊冪稍微彎腰，傲人上圍都快炸出，讓人看了臉紅心跳。

楊冪臉蛋和身材狀態都維持得超好。（圖／摘自嘉行楊冪工作室微博）

儘管現在楊冪還是單身，而前夫有了新歡，但她還是如此閃閃發光，讓網友都不禁讚嘆，「冪冪臉蛋還是那麼美，身材更是絕啊」、「辣到不行」、「受不了了怎麼這麼美」、「溫柔大氣就是這個樣子吧」。

楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，但完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星魏大勛，但從未表態，至今感情狀態仍是謎。