近日台灣許多糕餅業者遭陸方禁止輸入，網友檢視後質疑食藥署出包，錯把鳳梨酥等產品改以HS1902的冷凍水餃、餛飩等「包餡麵食」進行申請，才導致業者們的申請不過關。國民黨台北市議員徐巧芯19日竟將鳳梨酥下鍋煮「類水餃」，酸爆食藥署。今(22日)適逢冬至佳節，中廣董事長趙少康也在臉書分享冷知識表示，冬至素有「北方吃餃子，南方吃湯圓」的習俗，只見畫面中他筷子夾的卻是鳳梨酥，酸度爆表笑翻網友。

「冬至冷知識--不只吃湯圓，還能吃餃子。」趙少康表示，今天是冬至，大家都知道是一年中白晝最短的一天，更是迎接陽氣、一年開始的日子，在冬至吃湯圓也是廣為人知的習俗。他跟大家分享小知識指出，其實冬至不只能吃湯圓，在各地有不同的習俗，素有「北方吃餃子，南方吃湯圓」的說法，而餃子象徵元寶，有吃下後能讓人招財進寶的寓意。

另外，在冬至時還有不少節氣食物能吃，豬腳麵線能延壽去穢物，吃年糕象徵甜甜好過冬、代表又一年的開始，還有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，代表好運將來，這些都是冬至習俗的食物！

「今天天氣冷，如果每年冬至都吃湯圓想換換新口味，今晚...餃子、豬腳麵線、年糕、餛飩，你想來點什麼呢？」趙少康剛介紹完冬至也可以吃餃子，只見畫面中他筷子所夾的竟是鳳梨酥，也就是徐巧芯曾KUSO過的「類水餃」，再度讓網友笑翻，也再度針對食藥署酸度爆表。