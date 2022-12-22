今（22）日是24節氣中的冬至，適逢寒流襲台，更有過節的感覺。中央氣象局長鄭明典分享了一張衛星影片，能明顯看到澎湖「黑水溝」的畫面，同時他也指出其背後主因為「海流變化」，直說「有一段時間沒看到這麼清晰的黑水溝了」。

「今天澎湖的『黑水溝』看得特別清楚！」鄭明典稍早在個人臉書曬出一張圖片，進一步解釋道，黑水溝的形成是因為此處常有乾淨湧升流通過，乾淨的海水裡，含有較少能反射陽光的雜質，因此海水顏色偏深藍色，和周邊海水對比下會特別明顯，鄭明典還說：「最近因為海流變化，有一段時間沒看到這麼清晰的黑水溝了」。

根據「台江國家公園」官網說明，台灣海峽的海流，靠近台灣的沿岸終年向北流，澎湖水道則是海峽水流最湍急的地帶，當湍急潮水帶走水中的沈積與雜屑，海水就少了許多能反射陽光的物質，使得光線貫穿到深處，因此，反映出來的色澤有如墨黑般的深藍，黑水溝也因此得名。

此外，《台灣縣志》對台灣海峽也有記載：「黑水溝有二，其在澎湖之西者，廣可80餘里，為澎廈分界處，水黑如墨，名曰大洋，其在澎湖之東者，廣亦八十餘里，則為台澎分界處，名曰小洋，小洋水比大洋更黑，其深無底」。