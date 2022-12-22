過個不同的耶誕節，台南市自學團體「快樂書院」22日發動36位國中、小學生，到歸仁區和欣護理之家為阿公阿嬤才藝表演，並為長輩按摩，透過隔代互動，體驗知惜感恩的耶誕節。

台南市北區的快樂學院成立15年，是個非一般12年國教體制的自學團體，小學生有30人，國中生有6人，學校以閱讀經典作為核心發展特色，學生自主規畫目標學習，培養領導能力，經常到戶外做生命教育。

校方往年逢耶誕節會到各處社區表演，今年首次造訪長照機構，學生表演武術、古箏、二胡等東方傳統才藝，並現場帶動與長輩一起唱歌。

重頭戲由學生為和欣護理之家的20多名長輩按摩搥背，部分學生見到骨瘦如柴的阿公阿嬤，想起自己的爺爺奶奶，感到親切，為其搓手搓腳，想在寒冷氣候下讓其感到溫暖，現場互動氣氛溫馨。

快樂書院負責人陳亭諭表示，歲末耶誕感恩活動由學生負責主持，帶領全體師生為長輩按摩，展現學生在讀經教育扎根下，知書達理的品德。