北市萬豪酒店前，22日下午3時許發生一起車禍，一名年約30歲男騎士受傷倒地，台北市民進黨立委補選候選人吳怡農剛好經過，馬上下車查看，直到救護車到場才離開。
吳怡農下午拜會完中山區金泰里里長後，準備前往下個行程途中，在敬業四路與樂群二路口遇見一起機車與小貨車擦撞的車禍事故，吳立即下車看顧受傷倒地的機車騎士，直到救護人員到場接手才離開。受傷騎士所幸意識清醒，經送往馬偕醫院治療後已無大礙。詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。
北市萬豪酒店前，22日下午3時許發生一起車禍，一名年約30歲男騎士受傷倒地，台北市民進黨立委補選候選人吳怡農剛好經過，馬上下車查看，直到救護車到場才離開。
吳怡農下午拜會完中山區金泰里里長後，準備前往下個行程途中，在敬業四路與樂群二路口遇見一起機車與小貨車擦撞的車禍事故，吳立即下車看顧受傷倒地的機車騎士，直到救護人員到場接手才離開。受傷騎士所幸意識清醒，經送往馬偕醫院治療後已無大礙。詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。
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