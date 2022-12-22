台北市民進黨立委補選候選人吳怡農（右）22日拜會完中山區金泰里里長後，前往下個行程途中，在敬業四路與樂群二路口遇見車禍事故，立即下車看顧傷者，直到救護車到場才接手離開。（張鎧乙攝）

北市萬豪酒店前，22日下午3時許發生一起車禍，一名年約30歲男騎士受傷倒地，台北市民進黨立委補選候選人吳怡農剛好經過，馬上下車查看，直到救護車到場才離開。

吳怡農下午拜會完中山區金泰里里長後，準備前往下個行程途中，在敬業四路與樂群二路口遇見一起機車與小貨車擦撞的車禍事故，吳立即下車看顧受傷倒地的機車騎士，直到救護人員到場接手才離開。受傷騎士所幸意識清醒，經送往馬偕醫院治療後已無大礙。詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。