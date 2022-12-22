年底將至，不少人想為居家空間換新裝，希望有個新氣象好過年。專家建議，除了大興土木、重新裝潢之外，還可以考慮運用系統家具或其他輕裝修手法，迅速又實惠的為家中換上新風貌。

近年來，由於家庭型態與人口數量的轉變，加上房價持續攀升，「小宅」儼然成為新趨勢，越來越多人入住小坪數的房子，但是小宅的收納空間有限，居住時間越長，衣物雜物累積越多越凌亂，屋內空間及家具上方等隱匿處也容易堆積灰塵。

信義居家觀察，在年前有不少民眾，希望重新規劃家中空間，但因為仍然住在其中、並不方便大興土木，重新裝修又所費不貲，費時耗力，有不少人因而轉向選用系統家具，重點式改善家中風貌。

一般來說，系統家具只要稍微挪移空間，即可施工，還能夠做機能型伸縮，依照使用者的需求去設計樣式，達到空間最有效的利用，一舉解決收納的問題，甚至能減少灰塵的堆積，讓清潔工作更快速便利；未來若需搬家時，還能將系統櫃拆卸下來，搬到新家再利用。

信義居家指出，系統家具的安裝流程，包含前端的現場溝通、尺寸丈量、挑選款式顏色，到後續的櫃體製作、到場安裝等等，大約需要兩個月，比起傳統的重新裝修，快速許多，也不受缺工缺料等因素影響，屋主的掌握度相對較高。

目前系統家具普遍使用的都是V313防潮板，值得注意的是，目前我國標準甲醛含量分3個等級，倘若有特殊要求，在與廠商溝通時就可提出需求，並於簽約前請廠商出具相關品質證明或進口證明，確認使用的板材來源，以保護全家人的健康。

除了系統家具以外，善用貼新壁紙、換新家飾等輕裝修手法，都可以讓居家風貌煥然一新，但信義居家提醒，越接近過年、廠商施工量越大，建議還是提早安排卡位，才能高枕無憂的準備過年。