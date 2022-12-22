「涼山痛風香辣美國無骨牛小排」以重慶烤魚風味為基底，搭配牛小排等海陸好料，口口皆驚喜。(國泰飯店觀光集團提供)

今天冬至，加上寒流來襲，全台氣溫急凍，國泰飯店觀光旗下COZZI Blu和逸飯店桃園館，館內「逸薈軒」中餐廳新推「饗辣川羊季」，主打六款溫補滋養肉品，搭配獨特的川揚料理手法，讓民眾食補養身，暖胃暖心。新菜價位從420元到3680元不等，也有提供單人享用的「棗杞暖心清燉羊腩盅」，每盅420元。

功夫菜「蜀山天府香辣羊脖十八斬」羊脖切薄片口感鮮嫩。(國泰飯店觀光集團提供)

「饗辣川羊季」系列菜色中，「涼山痛風香辣美國無骨牛小排」堪稱老饕最愛，主廚以重慶烤魚風味為基底，搭配牛小排、大蝦、鮑魚、鮮干貝等帶殼海鮮一同烹煮，初入口是牛小排濃郁豐厚的口感，後味卻有著海鮮風味帶來的爽口餘韻，口口皆是驚喜。另一道「蜀山天府香辣羊脖十八斬」為功夫菜，十八斬是浙江菜中的特殊料理技法，非常考驗食材品質與師傅刀工，將羊脖薄切十八片，羊脖片薄嫩透光卻不失鮮嫩口感，淋上秘製酸辣醬汁、白芝麻及香菜，好滋味令人一試難忘。「重慶麻辣黑毛豚芯」採用國內溫體黑毛豬心，去除筋膜只保留豬心最軟嫩的部位，浸泡在十三香的醬汁中並灑上花生碎與蒜泥，使其香氣濃郁，麻而不過辣。這三道料理口味偏重，適合喜愛厚重麻辣口味的饕客。

此外，「饗辣川羊季」也包含「逸薈軒」冬季新菜色，像是「紐西蘭小羔羊排佐成都蔥香椒麻醬」為成都風味的七分熟小羔羊排，紐西蘭小羔羊排淋上白蘭地後點火帶出花椒香氣，搭配主廚特調十三香椒鹽粉以及青蔥椒麻醬，視覺及味覺的饗宴，令饕客們食指大動。而「淮揚蒜子紅燴羊肋條」帶皮帶骨的羊肋條以蒜子紅燒烹調方式佐花雕酒、粉皮及鳳眼果，一道菜同時享有嚼勁與鮮滑等味蕾雙重享受。「棗杞暖心清燉羊腩盅」選用軟嫩帶皮的羊腩、當季紅白蘿蔔及紅棗、枸杞、川芎、當歸等中藥材一同清燉，羊肉溫補，男女老少皆宜。

「棗杞暖心清燉羊腩盅」羊肉溫補，老少皆宜，適合冷冬品嘗。(國泰飯店觀光集團提供)