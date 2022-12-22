香港國際健美最高規格年度盛事環球國際世界邀請賽（Global Classic Super Bowl），21日在香港九龍灣國際展覽中心熱鬧舉行，全場680個座位票早早販售一空，台灣由多位在今年台北市健美健身運動協會舉辦的台灣環球商業賽中，取得參賽資格，有著「台灣健美界亞瑟王」美名的選手陳裕斌，在382位參賽選手中脫穎而出，獲得男子古典健美項目IFBB職業卡及象徵健美界最高榮耀的「王者之劍」。

陳裕斌獲獎時表示，非常感謝香港主辦單位、台灣健美健身協會及贊助廠商的大力相助，這趟香港環球世界超級盃才能劃下完美句點，他補充，健美不是一蹴可及，是需要不斷的經驗累積再累積才能夠站穩舞台，希望能透過自身經驗，讓更多人了解到健美這項運動的魅力，也希望能讓更多人認識台灣健美並愛上健身。

陳裕斌近年征戰國內外大小賽事累積不少比賽經驗，這次出發香港比賽前，特地前往請教擁有IFBB國際裁判資格的羅仕傑，羅仕傑在指定動作的指導上給予實質建議與動作調整，陳裕斌最後也不負眾望，為台灣成功在男子古典健美再奪得一張IFBB職業卡。