中國信託新舞臺藝術節壓軸強檔作品，推出來自法國的魔人神手製造所《人類狂想曲》，7位雜耍玩家，7雙變換動作一致的手，以重複的肢體動作與白球互動，傳達人們日復一日、機械式工作的荒謬感，本周末12月23日、24日在台北表演藝術中心球劇場演出。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，「《人類狂想曲》透過隨處可見的小白球，呈現生活中的工作和責任，不只是雜耍炫技，更有對人生的思辨，新舞臺藝術節8年來，努力將當代跨界的國內外演出，帶到觀眾面前，北藝中心引進國際一流節目，更致力國內人才培育，這和新舞臺藝術節的初衷不謀而合，這幾年，藝術產業非常辛苦，希望各界一起努力，讓當代表演藝術變出更多新把戲，不斷刷新觀眾的想像。」

馮寄台表示，中國信託新舞臺藝術節今年以「物件在劇場」為主軸，這整部作品以7位表演者、49顆白球說故事，作品結合馬戲、舞蹈和戲劇，利用劇場的光影魔幻增加丟球的懸疑效果，讓古老的技藝有了新生命。

《人類狂想曲》由魔人神手製造所藝術總監克萊蒙．達贊編創，表演者重複著機械式動作，呈現一種荒謬感，展現感官知覺的多樣性及對工作的重新定義。克萊蒙表示，「我的目標是透過嚴格的身體要求以及精準的雜耍技術，提供觀眾一個寓言式觀點，也是要回應當前社會，該放慢腳步了。」

值得一提的是，今年新舞臺藝術節首推「物件在劇場NFT」，限量800枚已全數兌換完畢，「物件在劇場NFT」將藝術節各檔節目物件元素融入其中，每天都會產生變化，還可以互動拖曳。以《人類狂想曲》節目為例，演出中的小白球，也成為「物件在劇場NFT」的演員，在元宇宙的舞台上演出。有NFT藏家表示，「開心能擁有這個酷東西」、「光是有機會免費觀賞表演就讓人驚喜，期待未來進一步虛實整合。」