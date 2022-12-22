國內次世代疫苗目前僅有莫德納一種廠牌，尚未採購BNT。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，目前國內提供的BA.5雙價次世代疫苗，是世界上最新、效果最好的疫苗，並強調「從頭到尾都沒有排除採購BNT次世代疫苗，這是未來疫苗計畫的一環」，但現在沒辦法評估可能採購的時間點。

王必勝說明，現在提供的BA.5雙價次世代疫苗，是目前世界上最新、效果最好的疫苗，是2021年第三季向莫德納公司預採購，今年2000萬劑；當時都是單價疫苗，還沒有次世代疫苗，但條約裡面有寫，如果有新的產品就要換新的，也就是說沒有另外採購。

王必勝也說明2023年新冠疫苗規劃方向，將以mRNA次世代疫苗為主，仍會提供適量的次單位蛋白疫苗，也就是Novavax，讓不適合mRNA或擔心疫苗副作用的民眾接種；如果有新的變種株出現，會盡快取得最新型疫苗，這方面需仰賴合約和疫苗廠的合作。指揮中心疫情監測組長周志浩補充說明，Novavax是根據COVAX合約之下取得，如果國內需求超過這個數量，也會直接向疫苗廠接洽。

指揮中心已和莫德納簽訂明年1500萬劑疫苗合約，如何評估是否需要採購BNT？王必勝表示，目前的數量是充足的，目前應該暫時是還不會，但對於未來疫情判斷很重要，是否有新的變種病毒出來而衍生新的疫苗，需要嚴密觀察；我們也希望有另一個品牌作為選擇，風險性也比較小一點，都是考量之一，但現在沒辦法評估可能採購的時間點。

王必勝坦言，現在沒辦法評估可能採購BNT的時間點，只能拜託民眾趕快打次世代疫苗，「如果民眾都不願意施打，那沒有需求，考量也會做一些改變和調整」。指揮中心統計，莫德納BA.5雙價次世代疫苗自11月18日開打，每天施打數約2到3萬，目前庫存尚有300多萬劑。

王必勝也說，明年要打幾劑、間隔多久，目前還沒辦法判斷，要看未來病毒的發展，指揮中心會一直緊盯問題，做充分正確的計畫；疫苗常態化也是非常重要，是否可以像流感一樣，每年固定時間接種一次，以及這些疫苗是否可以申請正式藥證，這是未來規劃方向。