2022年卡達世界盃足球賽隨著疫情解封，成為全球關注運動賽事，在全民共同參與感受世足賽的熱情下，截至12月18日世足賽結束後，本屆賽事台灣運動彩券銷售金額累積達新臺幣104億元，創下破百億佳績，較上屆2018年俄羅斯世足賽銷售額70億元，成長48%。教育部體育署表示本屆世足賽64場賽事挹注運動發展基金超過10億元，成為國家體育發展的重要助力。

台灣運彩在本屆世足賽首次規劃64場賽事全面提供單場及場中投注，且儘早開盤以提前暖身。此外，更提供冠軍及特別項目共23種投注玩法，包含：預測冠軍、晉級球隊、金靴獎得主、金球獎得主及金手套獎得主等多項玩法，提升投注動能，吸引民眾關注度。隨著媒體持續報導世足賽小組賽、16強淘汰賽階段的爆冷新聞，以及亞洲球隊力爭上游的討論熱潮中，更帶動整體銷售熱潮，如：阿根廷首戰敗給沙烏地阿拉伯、日本2：1擊敗德國、南韓踢和烏拉圭等，使得本屆小組賽階段話題不斷，刺激買氣銷售已達42億元，相比上屆同期成長近80%。

為因應世足賽期間運彩官網穩定運作，體育署責成台灣運彩公司預為規劃採取相關因應措施，並於世足賽期間加強網頁引流功能、導流新手會員避免停留時間過長、升級運彩官網主機CPU、調整派彩作業流程等多項措施，加速網頁處理，以保障民眾投注權益。然本屆世足賽期間，運彩官網新會員申請數急劇暴增，網路會員總數自103年開通至今年11月18日近22萬人，然11月19日後急速增加累積申請量超過25萬人；線上會員同時大量湧入，爰線上投注金額顯著增加，高達22億元，相較上屆世足賽7億元達3倍以上，台灣運彩公司對網路瀏覽量大增，採取相關措施以維持網站正常運作，已有明顯紓緩成效。

消費者陸續分享以小金額投注抱回高額獎金，以及台灣運彩推動各式宣傳及促銷持續炒熱話題，吸引各家媒體熱烈報導，並輔以4位東奧選手演出的運彩公益廣告播放，成功吸引了消費者目光，提升消費者整體投注及購買意願。

此番熱潮最終在總冠軍戰達到高點，尋求衛冕的歐洲傳統強隊法國隊與球星梅西壓陣的南美強權阿根廷隊，兩隊對戰吸引眾多消費者投注，歷經2個多小時賽事後，最後阿根廷從PK賽中脫穎而出，阻斷法國連莊拿下大力神盃，精彩賽事更使總冠軍戰運彩銷售達11億元，再度刷新台灣運彩單一賽事銷售紀錄。

教育部體育署表示，111年運動彩券截至目前累計銷售586億元，其中世足賽期間投注已累計銷售104億元，盈餘挹注運動發展基金逾58億元，即每銷售100元就有約10元挹注至運動發展基金，成為我國體育運動推展的財源支柱，作為政府培育、照顧運動人才、推展學校體育、型塑全民運動風氣、辦理國際體育賽事及協助運動產業發展之用，成為國家體育發展的重要助力。