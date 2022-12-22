Xunday日前舉行首場大型演唱會。（Xunday提供）

男團「Xunday」20日舉行出道3年首場大型演唱會「Today is Xunday」，為了挑戰2000人大舞台，成員秦天、西瓜、威威演唱歌曲〈威士忌〉時，別開生面坐在舞台上喝小酒，3個互乾起威士忌，笑說帝王寒流來襲，小酌一下開嗓兼取暖；唱到〈紅包場〉時更現場灑出海量紙鈔，Xunday直呼不要以為只是假鈔，「裡頭真的混著1萬元的真鈔喔」，引起全場騷動，Xunday說：「謝謝大家來看我們演唱會，當作小小紅包，感謝大家買票支持的回饋金。」

Xunday邀謝和弦擔任嘉賓。（Xunday提供）

Xunday邀凃惠源老師及愛妻呂婕菲同台合唱。（Xunday提供）

Xunday還特別邀請3組嘉賓同台，包括謝和弦、呂婕菲及大馬夯團ThreeeP（3P），謝和弦一出場就炸翻全場，他表示很欣賞Xunday的音樂和努力，所以特別前來一起尬歌，來個音樂上的交流！謝和弦一連演唱3首歌，他動如脫兔，台上台下竄，所到之處讓粉絲尖叫不已，他親切與樂迷握手、甚至邊唱邊和拍大頭貼，將氣氛引爆到最高點。

音樂總監凃惠源則親自彈琴為愛妻呂婕菲伴奏送上爵士版的〈聽海〉，感性發言紀念作詞老搭檔林秋離老師，凃惠源和林秋離是張惠妹經典歌〈聽海〉的詞曲作者，在凃惠源賢伉儷的演繹下氣氛感人。

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