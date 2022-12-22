農曆春節將至，返鄉過年的台-金機票每年都是一票難求，也可謂是旅台鄉親的悲哀。金門籍立委陳玉珍為了讓出門在外的鄉親都能順利返鄉過節，今(22)日再次召開第3波春節加班機協調會，要求民航局請兩家民航公司業者能擴大機型、加開班次，以提高載運量。經協調後，確認2023年春節第3波台金加班機將於明(23)日下午3點開賣，合計將增加3136座位數，還沒訂到機位的民眾請注意時間，手速要快！

陳玉珍指出，2023年春節疏運第3波加班機，台北飛金門航線預計增加16架次，台中飛金門增加2架次，高雄飛金門航線預計增加4架次，合計將增加3136座位數。相較去年的春節規劃運量來看，2023年的台金航線座位數共有11萬5232人次，比去年的11萬4768人次小幅增加。未來將視訂位情況，再決定是否加開班機。

航空公司表示，從訂位系統來看，仍有許多鄉親是重複訂位的情況，希望這些鄉親能早日決定行程，把重複的訂位釋出，將可有效舒緩其他鄉親訂不到機位的需求。

陳玉珍說，過去三年受到新冠肺炎疫情的影響，許多金門鄉親擔心搭機容易染疫，因此選擇過年過節時未返鄉團圓。但從今年下半年開始，不論是邊境陸續開放，或是防疫規格逐漸調降，都讓鄉親春節返鄉的意願大幅提高，加上明年春節共有10天假期，返鄉人數勢必增加，而假期天數拉長也可能有效抒解返鄉人潮集中在特定幾天。

陳玉珍也表示，期待明年春運計畫能順利進行，未來若受天候濃霧而使得原訂航班影響時，也會請國防部、航港局等單位做好準備，隨時支援加入疏運行列，讓每個鄉親都能回家團圓過好年。