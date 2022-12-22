「餉串串」推出抽獎活動，12／25前每消費10串可參加抽獎，最高可獲贈龍蝦、日本A5和牛。(餉串串提供)

近兩年麻辣串串鍋興起，在麻辣湯鍋底中放入各種食材串，邊吃邊煮，受到不少民眾喜愛。(餉串串提供)

台中「餉串串」店裡開放式冰箱陳列出一整面的食材供顧客自取，種類豐富，一目了然。(餉串串提供)

天冷就是要吃鍋。近日寒流來襲，全台籠罩在低溫下，不少民眾喜歡吃熱騰騰的鍋物禦寒。台中中科商圈「餉串串」，主打正宗川味麻辣串串鍋，多項四川特色串品一串只要10元，銅板價吃多荷包也不會大失血。品牌近期推出酸爽帶勁的螺螄粉鍋底，提供民眾更多選擇。12／25前，每消費10串就可參加抽獎，不限次數通通有獎，最高可獲贈龍蝦、日本A5和牛。

近兩年麻辣串串鍋興起，在麻辣湯鍋底中放入各種食材串，串串美食整齊排列在湯鍋中，頗具視覺效果。一口一串、邊吃邊煮，每串約煮1分鐘，受到不少民眾喜愛。「餉串串」引進四川傳統美食「串串香」，店裡開放式冰箱陳列出一整面的食材供顧客自取，種類豐富，包括香菜豬肉、茴香牛肉、紅莧菜牛肉、貢菜豬肉等四川火鍋特色串品，一串10元。店內還提供千層肚、巴沙魚、娃娃菜、玫瑰豬腦、響鈴捲等適合搭配麻辣火鍋的食材。

「餉串串」必點招牌「招牌麻辣鍋」，使用數十種中藥材炒香，再加入牛油小火慢熬，費工費時熬煮出辛辣香料和牛油香，醇厚的牛油湯底搭配食材涮煮，麻辣過癮，越煮越唰嘴。業者近期新推來自廣西的特色美食「螺螄粉鍋底」，使用螺螄熬製的高湯鮮香夠味，搭配酸筍、酸豆角、木耳等食材，獨特酸辣的口感，滿足火鍋控的味蕾。