正在北京述職的香港特首李家超，今日下午在中南海獲國務院總理李克強接見。李克強表示，李家超擔任行政長官半年以來，帶領特區政府積極回應社會的關切，恢復香港經濟的活動，中央對李家超及特區政府工作表示充份肯定。

李克強表示，中央一貫繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，全面落實中央政府對特別行政區的管治權，落實「愛國者治港」，全力支持特區政府依法施政，目的是讓香港長期繁榮穩定。

李克強指出，香港和祖國的命運是密切相連，希望特區政府團結帶領香港廣大市民，按著國家所需，融入國家發展大局，更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位。

李家超回應，感謝李克強百忙中接見，也感謝對方對香港的關心。他稱自上任以來，深知任重道遠，必須盡職履責，自己與團隊有共同抱負，團結一致做實事。

中聯辦主任駱惠寧坐在李家超身旁；而副總理兼中央港澳工作領導小組組長韓正及港澳辦主任夏寶龍也有列席。

李家超大約在下午3時半離開下榻的北京釣魚台國賓館，隨行的包括其夫人林麗嬋及特首辦主任葉文娟。李家超到達中南海後，先除下口罩與李克強合照，之後李家超隨即戴回口罩。