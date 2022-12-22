美國2020年起堅持將從香港進口的產品來源標記為「中國」，世界貿易組織（WTO）21日對此發布報告，裁決美方措施規定違反WTO規則。對此，大陸外交部發言人毛寧22日表示，中方對WTO專家組做出的公正裁決表示歡迎。

大陸環球網報導，毛寧當日在大陸外交部例行記者會上表示，香港單獨關稅區地位是經中國大陸政府同意，通過《中華人民共和國香港特別行政區基本法》確認，由WTO多邊規則確立，不是來自某一成員的單獨賦予。美方泛化國家安全概念，把貿易問題政治化，既違反WTO規則，也不符合其自身利益。

毛寧表示，敦促美方尊重專家組裁決，採取實際行動糾正錯誤做法，維護以WTO為核心的多邊貿易體制，維護正常的國際貿易秩序。我們將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支援香港維護單獨關稅區地位，堅定支持香港鞏固和提升國際金融航運貿易中心地位。