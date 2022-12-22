2022年九合一大選在今年11月26日完成，依法民選地方公職人員當選人應在12月25日宣誓就職，為鼓勵全國原住民族公職當選人使用族語宣誓，內政部已在其官網公告16族、42方言各原住民族語版本的宣誓誓詞，原住民族公職人員當選人可以使用族語宣誓。

依據《原住民族語言發展法》第1條規定：「原住民族語言為國家語言」，再依《國家語言發展法》第4條及第11條規定：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制；國民參與政府機關(構)行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言」，因此依法原住民族公職人員得使用原住民族語言進行宣誓。

原民會表示，推動過程遇到挑戰包括要翻譯「余誓以至誠…」等誓詞，因為是文言文，難以直接譯成各族族語，因此還要先翻成白話文後再譯成族語，甚至要創新詞才能完成翻譯，加上部分族語原本擅長的老師就不多，「許多老師翻到一半就放棄」，所幸內政部與原民會合作，近日終於完成16族、42方言版本的族語誓詞並公告上網。

原民會說，目前已有十名鄉長、議員及代表等表態要用族語誓詞宣誓，甚至還有不太擅長族語的都市原住民民意代表不斷加緊練習，希望在當天用族語宣誓。

據原民會調查，目前包括屏東縣三地門鄉鄉長曾有欽、花蓮縣秀林鄉鄉長王玫瑰，新北市議員蘇錦雄、宋雨蓁、楊春妹、馬見，宜蘭縣縣議員游吉祥、孫湯玉惠，花蓮縣光復鄉代表鄭萬正、屏東縣瑪家鄉代表柯俊傑等人於12月25日用族語宣誓。

原民會提及，除了誓詞外，原民會也推公文、標示、門牌及路牌等標示族語，希望藉此讓族語落實生活中，建構族語友善的使用環境。

原民會歡迎各界至內政部網站，下載使用各原住民族族語公職宣誓誓詞。