總統蔡英文和副總統賴清德昨(21)日同時發表了對民進黨的敗選檢討。國民黨北市立委補選候選人王鴻薇表示，賴清德願意提出「論文抄襲、黑金、沒聽基層聲音」，來面對民進黨真正的問題；相對的蔡英文經歷敗選將近一個月，提出的反省卻是死守著自己的執政數字不錯，只是與人民實際感受的落差，還要召開國安會議，就是不認錯。她也提醒賴清德，民進黨許多當朝官員都還在位，並沒有真正回應民眾的聲音。

「賴清德面對了，蔡英文呢？」王鴻薇今(21日)在臉書發文直批，蔡英文至今並不承認自己「做得不好」，只是人民沒有感受到她的好。

王鴻薇強調，2022年大選蔡英文全面沒收初選，卻因為新竹市前市長林智堅論文抄襲爭議，蔡英文下軍令全黨挺一人，與台大對立，蔡英文還在臉書發文，要大家喊出「林智堅沒有抄襲」，這般衝擊人民是非認知，讓民進黨與社會是非對錯脫節，讓林智堅受不了壓力，黯然退選，立委高嘉瑜說的一屍五命，一語成讖，蔡英文的剛愎自用，更讓她的威信掃地。然而民進黨在立法院如今卻還在想著如何把選舉公報學歷欄位去掉，毫不自覺自省。

王指出，今年11月2號，蔡英文指出「黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化，必須要嚴肅面對的挑戰，民進黨始終堅持，『清廉、勤政、愛鄉土』的信念」，但是直到全面敗選後的今天，黑金仍然影響著民進黨。

王鴻薇也提醒賴清德，民進黨許多當朝官員，強詞奪理，囂張跋扈，行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通等都還在位，尤其衛福部長薛瑞元這樣的嘴臉更是讓人民義憤填膺，不正視掌權者戀棧濫權，只採取選擇性的檢討，並沒有真正回應民眾的聲音。