我國去年每人每日廚餘回收量達56公克，不過仍有不少家庭為了吃一口飯而苦苦煎熬。一位女網友表示，最近主管送給同仁彌月油飯，不少人沒吃紅蛋就直接丟進垃圾桶，因此她就偷偷翻找垃圾桶撿起「包裝完整沒拆過」的紅蛋，結果被剛好目擊現場的同事批評「這樣很噁心欸！妳又不是買不起蛋！」回家後也忍不住自我懷疑是否真的很噁心。許多網友則指出，就算紅蛋有外包裝保護，但依然有機會沾附垃圾桶內的細菌、病毒。

原PO在Dcard發文提到，自己是單親家庭，爸爸在環保公司負責半夜開垃圾車收店家垃圾，小學時寒暑假她都會跟著爸爸一起工作，當時許多店家都會把賣不完的食品裝進大垃圾袋給他們回收，不過都會被她和爸爸留下來享用、當隔天的早午餐，而爸爸也會把剩食分享給流浪漢，「可能是因為這樣的環境長大，我對垃圾桶裡還可以吃的食物不排斥」。

原PO指出，最近公司主管送油飯，她在茶水間目擊同事只扒了2口就丟進垃圾桶，覺得另外包裝的紅蛋被浪費太可惜，於是翻了垃圾桶撿回來，一翻才發現，其他同事也都沒吃紅蛋，於是她決定全部撿回來。沒想到其他同事剛好看到她拿了一堆紅蛋，雖然她強調「包裝完整沒拆過，裡面的蛋很乾淨！」同事仍回應「這樣很噁心欸！妳又不是買不起蛋！」最後原PO還是默默拿紅蛋回家，不過剝蛋時也忍不住心想，「我這樣是不是真的很噁心？」

對此，許多人紛紛回應，「我是覺得撿垃圾桶裡面的東西是不太衛生，跟妳爸在妳小時候拿的麵包不太一樣，因為垃圾桶裡還有其他垃圾啊啊啊」、「與小時候垃圾袋裡的麵包蛋糕不同，那個袋子裡不會有其他垃圾，例如用過的衛生紙，你所撿的食物有外包裝沒錯，但細菌病毒依然有機會跑到上面」。