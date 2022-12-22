桃園市長鄭文燦今到楊梅區公所新大樓竣工前視察。（蔡明亘攝）

楊梅區公所新大樓內部設計結合在地客家風格。（蔡明亘攝）

後續楊梅區公所各行政單位將進駐在此。（蔡明亘攝）

楊梅公所新大樓將成多功能洽公空間。（蔡明亘攝）

新大樓內活動中心可容納約600人。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區公所舊大樓使用超過60年，考量建物老舊、耐震係數不足，且楊梅人口成長至今已逾17萬人，使原辦公與停車空間不足。市府打造全新行政大樓，總經費約7.8億元，由中央補助約2.1億元。桃園市長鄭文燦今竣工前視察表示，新大樓將於明年1月竣工並取得使用執照。

鄭文燦指出，楊梅區公所新行政大樓工程基地起初並不完整，鄰接南側中山路上原有一排民房，為讓新大樓能鄰接台一線，特別協調國產署撥用土地，協助民房拆遷補償及加油站遷移，才讓新大樓成為三面臨路的完整基地，打造更舒適、友善的環境。

鄭文燦表示，楊梅區公所行政大樓順應地形高低差，打造1、2樓雙入口，1樓主要出入口位於西側大成路方向，2樓出入口則在南側中山路方向。另三面退縮創造廣場與舒適人行空間，讓戶外廣場可與1樓室內大廳結合成為都市大客廳。地下停車場則提供250席汽車及145席機車停車位，無論是洽公停車或舉辦市集活動都非常方便。

楊梅區公所新大樓去年8月受颱風大雨影響，地下水層隆起造成建物「上浮傾斜」，經過施工單位增加載重混凝土灌漿、增設抽水井及水位觀測系統，並設地錨穩住結構體，使工程在安全情況下順利克服上浮問題。

鄭文燦也提到，目前楊梅區公所新大樓已順利完成，預計明年1月竣工並取得使用執照，後續也請區公所規畫讓各行政單位順利進駐。此外，位在公所對面的楊梅警分局，則期待成為市府下個階段的改建目標，依目前推動期程逐步完成。