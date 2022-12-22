台塑企業暨王詹樣基金會發放獎助學金，雲林縣千餘名學子受惠。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業暨王詹樣基金會辦理雲林縣「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已18年，從開辦初期僅提供弱勢家庭申請，到普及於一般家庭也可申請，受獎人數大幅提升，22日台塑企業表示本次獎助學金已於20、21日發放完畢，共有1257名學子受惠，開辦至今已有2萬4000多名學子受惠，累計金額達7200多萬元。

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉高中及大學學子，金額分別為低收入戶大學1萬元，高中5000元；中低收入戶大學5000元，高中3000元；一般家庭大學2500元，高中1500元。

台西鄉1名村長表示，感謝台塑企業辦理獎學金發放，內村1戶低收入家庭有2名女兒就讀大學、1名兒子讀高中，每年學雜費開銷甚大，所幸子女很懂事，為了領取台塑獎學金認真向學，幫忙減少家中經濟負擔。村民也有感而發說，台塑的各種敦親睦鄰對弱勢家庭幫助很大，協助栽培地方人才可說是有目共睹。

1名阿公幫孫子領獎學金，他表示恰逢寒流來襲，天氣冷颼颼，但拿到2名孫子的獎學金與獎狀，又有台塑人員與村長的關心問候，整個人打從心裡溫暖起來，很期待每年2次的獎學金。來幫孫子領獎讓他感到很驕傲，與鄰居們聊天時都會提到孫子很聰明又懂事。

台塑企業說，企業本著「取之於社會，用之於社會」精神，持續推動各項敦親睦鄰及社會回饋專案，期許企業的善意能帶起正面的迴響，讓更多人與企業投入社會公益。年節將至，明年1月過年前也會辦理春節低收入戶關懷活動，發放紅包與禮品，傳達年節的問候與喜氣。