美利達副總經理曾上原表示，能夠深根在地，進行培育與相關知識培養，未來不管車手是不是小小選手發展的選項，但至少已經做到傳承孩子們對自行車的想像。（吳建輝攝）

彰化縣大村鄉大村國中體育班，今年獲縣府大力支持發展自由車運動項目，爭取體育署經費、國訓中心教練團等，而恰巧大村國中百公尺外就是在地企業美利達自行車與正新輪胎的所在地，2企業得知後，將捐贈小小選手公路車、訓練及比賽用輪胎等裝備，用行動支持在地學校，成為大村國中最罩鄰居。

大村國中自由車隊除了有堅強的後援之外，還有3名金牌教練，其中曾拿下國際自由車環台賽單站亞洲排名第一的陳建良，目前是國訓中心教練，未來將進駐大村國中。（吳建輝攝）

大村國中自由車隊除了有堅強的後援之外，還有3名金牌教練，其中曾拿下國際自由車環台賽單站亞洲排名第一的陳建良，目前是國訓中心教練，他說彰化有相當多條適合練習的道路，加上廠商的奧援，相信能夠為彰化自由車開創嶄新的局面。

校長賴良助表示，大村國中距離美利達及正新2大企業短短數百公尺，今年首度開創彰化第一個自由車隊，感謝縣府、體育署協助，在爭取經費上給予很大幫助，也要特別感謝在地企業、二輪車隊，提供最優質的腳踏車、輪胎，以及經費贊助，用行動支持我們，讓大村國中能夠無後顧之憂發展自由車。

美利達副總經理曾上原表示，能夠深根在地，進行培育與相關知識培養，未來不管車手是不是小小選手發展的選項，但至少已經做到傳承孩子們對自行車的想像，歡迎更多在地子弟加入我們行列；正新橡膠經理蘇煒翔則說，很高興能夠贊助彰化在地學校成立世界一級車隊，美利達與正新在大村合作，好車配好胎，希望透過我們的器材，能夠幫助大村國中的小小選手。

縣府教育處表示，大村鄉擁有極佳的自行車運動發展條件，鄰近八卦山登山自行車路網、田尾公路花園自行車路網，加上大村在地最國際化的美利達工業、新橡膠工業挹注資源，相信能夠強化推動彰化自由車運動，讓更多小小選手在賽事上展露頭角，為國爭光。