適逢24節氣中的冬至，許多人都會煮湯圓應景，不過碰到這種狀況真的讓人哭笑不得。一名網友表示，他隨手在大賣場買了一盒知名品牌的「湯圓」，回家才發現竟然沒有湯圓皮，檢查包裝後，更是讓他瞬間飆出髒話：「X的貢丸！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，自己興高采烈地買了一盒湯圓要過冬至，沒想到回家燒了熱水要煮時，才發現哪裡怪怪的，從他分享的照片可見，原來原PO不小心拿到了「貢丸」，外包裝還寫著「存古風、留美味」，底下甚至還有一隻豬的圖片，讓原PO又好氣又好笑，直呼「X的貢丸！」

這則貼文被轉到臉書《爆料公社》後，引來1.1萬網友朝聖，留言笑說，「鹹湯圓，只是沒穿衣服而已」、「反正只求一個圓，下糖也可以啦」、「嚇死我了，趕快跑去冰箱確認是不是也買錯」、「只好煮下去，賭老公不會發現」、「當鹹湯圓吃就好了」、「這算是紮實的鹹湯圓」。

事實上，這樣類似的悲劇並不是第一次發生，留言串就有網友表示，中午煮了一鍋甜的「鮮肉湯圓」，呼籲大家一定要特別看清楚外包裝。其他人也說：「這真的是每年會發生的慘案」、「包裝也太像了」。