桃園市水務局去年開發汙水下水道用戶管理系統，讓廠商即時自主填報，並全面架設「電子腳鐐」監控排放水質，不但省下稽查費，廠商也免於因一時設備損壞排汙水而挨罰上千萬。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市水務局去年開發汙水下水道用戶管理系統，讓廠商即時自主填報，並全面架設「電子腳鐐」監控排放水質，不但省下稽查費，廠商也免於因一時設備損壞排汙水而挨罰上千萬。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市水務局去年開發汙水下水道用戶管理系統，讓廠商即時自主填報，並全面架設「電子腳鐐」監控排放水質，不但省下稽查費，廠商也免於因一時設備損壞排汙水而挨罰上千萬。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市水務局去年開發汙水下水道用戶管理系統，讓廠商即時自主填報，並全面架設「電子腳鐐」監控排放水質，不但省下稽查費，廠商也免於因一時設備損壞排汙水而挨罰上千萬。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

水務局管理的林口工業區有近300家大小廠商，過去礙於人力經費，汙水處理只能採抽驗，也常有廠商易主開錯罰單等情況，水務局去年開發汙水下水道用戶管理系統，讓廠商自主填報，並全面架設「電子腳鐐」監控排放水質，不但省下每年百萬稽查費，廠商也免於因一時設備損壞排汙水而挨罰上千萬。

水務局汙水設施管理工程科長鍾淑女說，水務局轄管龜山水資源回收中心除收受龜山地區生活汙水，也要處理林口工業區事業汙水的重責大任，但過去未針對廠商資料統整，業者申請過後就未更新，導致易主轉換老闆都不知道，裁罰常發生罰錯負責人情況。

除此之外，過去採樣一家公司至少要1500元，每月20家起跳，所費不貲，礙於人力仍只能抽查，流入水資中心的汙水不時還是有泡泡、顏色，急需一套整合管理、收費及監控的作業系統。

鍾淑女說，水務局去年委託資訊公司以250萬開發汙水下水道用戶管理系統，發文給廠商自主上網填報，並建立圖資，讓業者申請變更有所依循，落實廠商資料管理，避免罰錯人要面臨申訴、撤銷、重新比對另外開罰等額外作業。

鍾淑女也提到，透過汙水「電子腳鐐」即時線上監測，一有異常立即回報，省下稽查人力，她不諱言「電子腳鐐」建置成本要70至100萬，業者一度抱怨所費不貲，但對比若被查獲異常，要依水質計價恐挨罰百萬，且不納管就禁止流入水資中心，回歸環保單位依《水汙法》最高達3000萬，廠商都願意配合。

鍾淑女說，有時是機器出包，業者挨罰時根本不知道已經發生異常，透過「電子腳鐐」向廠商示警，業者回報後就能免於挨罰，對公私部門都是利多，達到科技執法與管理智慧化的目標，也獲得市政府創新提案獎。