蔡英文總統21日在臉書發文檢討敗選，並突然表示下周要召開國安會議，外界普遍猜測，是要將兵役延長政策拿到檯面上討論。前立委郭正亮今（22）日在節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文為了不得罪美國，一定要度過延長兵役這個坎，且從美國遲遲不交付武器跟派官員來台這兩件事可以看出，美方對蔡政府已經有點不耐煩了。

郭正亮提到，蔡英文在檢討文中說出最具體的事情，就是下禮拜將召開國安會議，因為她不敢得罪美國，一定會拋出兵役延長，如果這個障礙沒過，接下來民進黨就很難跟美國互動，現在美國都要派官員來監督蔡英文了。

郭正亮接著分析，最近有兩個跡象可以看出美國對蔡英文不滿，一個是台灣已經付了錢，但美國遲遲不把武器交付過來，他聲稱，那是因為美國認為，「妳（蔡英文政府）都不當真，我們幹嘛當真」；第二點是派官員來台灣監督，美國覺得蔡政府是不是有出一些貓膩，障礙一大堆，明明照他們的話做就好，美方現在也有一點不耐煩了。

對於蔡英文當前的心態，郭正亮認為，她只想要安全下莊，還活在2020的光榮裡，沉迷在自己817萬得票數，也不去反省台灣民意教育基金會董事長游盈隆提的「流失了267萬票」。他批評，敗選後的氛圍已經讓大家覺得這個黨沒救了，最高領導人目前還表現出主導一切的態度，只能說是民進黨的悲哀。