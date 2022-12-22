PLATTS報導，伴隨庫存去化，供給壓力趨緩，加上原料價格回穩、低接買盤增溫，遠東區五大泛用樹脂現貨行情延續走堅反彈力道，聯袂攀揚，支撐塑化族群攀揚表態。

其中，上周大跌130美元的EVA，最新報價強勢反彈115美元，每噸價格重回1500美元整數關卡，達1540美元：PVC彈升15美元，每噸達830美元；HDPE、LDPE及PP同步走揚10美元；LLDPE、ABS小漲5美元。

分析師表示，除五大泛用樹脂外，目前石化上游原料報價走堅，SM也持穩走揚，每噸站上千美元，達1042美元，廠商利差壓力持續改善、提振。在塑化行情連番回穩走堅，台塑(1301)、華夏(1305)、台化(1326)、國喬(1312)、台苯(1310)及台達化(1309)成推薦追蹤標的。

石化廠指出，明年1月底為農曆春節連續假期，且產業鏈持續進行庫存調整，需求尚未明顯復甦；不過，大陸調整防疫措施，多地已放寬防疫限制，加上持續推出刺激經濟措施，包括信貸投放、債券融資及股權融資等搶救房市，有助終端需求復甦。

其中，PVC因大陸修正防疫措施，封控放寬，跨省運輸壓力下降，預期持續鬆綁防疫限制，加上美國同業已不需為避稅而去化庫存，低價出口亞洲數量大減，搭配印度客戶預期價格低點已到，逢低回補庫存力道增強，有利價格持穩小漲。

此外，近期SM、ABS、PS買盤需求熱度增溫，推升產品價格止穩回彈，觸底跡象浮現。廠商認為，SM、ABS最差狀況應在第三季，目前營運稍有改善、提振，PS產品獲利也還可以。近期SM報價明顯反彈，若原料庫存價格不致過高，利差空間或可轉正。第四季市場行情低檔區間盤整，營運負向壓力舒緩。