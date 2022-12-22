造紙大廠正隆（1904）落實綠色造紙，22日宣布大手筆投資30億元，要在台中后里廠增設120噸的生質能鍋爐，預計2026年完工，屆時每年可減少約8萬噸的CO2（二氣化碳）排放。

正隆主管表示，為了節能減碳，減少煤炭使用量已成為大勢所趨，后里廠是正隆在台灣規模最大的造紙廠，原本有兩座煤炭鍋爐，分別是30噸和65噸，未來擬淘汰升級，改由新的生質能鍋爐代替。

正隆今宣布投資30億元，增設后里廠120噸生質能鍋爐，投資期從今年到2026年，資金來源為自有資金及銀行借款，以因應台中推動無煤城市，配合政府政策達到減碳目標。

正隆主管表示，為落實ESG，公司下了很多功夫，除了后里廠，正隆竹北廠因為離住家近，兩年就開始動工，增設1座90噸生質能CFB熱電系統，投資額15億元。未來新竹廠、大園廠也可能陸續設備升級。

除此之外，正隆今天也公告委託集團旗下山發營造，承作大園造紙廠的煤倉新建工程，契約時間從明年初到同年12月31日，投資金額4,231萬元。正隆主管說明，因大園廠還是有一部分要用到煤，煤炭不能露天放，因此設置新煤倉。

面對氣候變遷，正隆認為這是挑戰也是機會，正隆積極由製造業轉型升級為「能源環保服務產業」。公司有投資大園汽電共生公司，供應大園工業區蒸氣與電力；后里廠3套汽電共生設備未來也將整合后里區能源，促進區域能源效率最佳化，往能源產業發展。